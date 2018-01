Söed tuha all: Eesti e-raamatu äri varjutab üks probleem

Selleks, et e-raamatud lugejateni üldse jõuaks, sõlmivad kirjastused tavaliselt autorite esindajatega müügilepingu, milles pannakse muu hulgas paika protsent mille autor iga e-raamatu müügist endale saab. Kuid müük pole sugugi ainus viis, kuidas e-raamatud lugejateni jõuavad – on veel ka raamatute rent ehk laenutus.

«E-raamatu laenutus ei kuulu aga tehniliselt võttes raamatumüügi alla ja seda lepingutes tihti ei puudutata, mistõttu on võimalik – ja meie hinnangul ka Eestis pigem levinud juhus –, et on hulk autoreid, kes raamatulaenutuste puhul kirjastuse käest üldse mingit kompensatsiooni ei saa või saavad ebaõiglaselt vähe, võrreldes tavaraamatu müügiga,» selgitas Postimehele Eesti ühe suurema raamatupoodide keti Rahva Raamatu arendusjuht Toomas Aasmäe.

Veelgi enam. Aasmäe leiab, et kui autori ja kirjastuse vahelistes lepingutes pole e-raamatu laenutust ette nähtud, ei pruugi ka kirjastusel olla legaalset alust seda laenutuseks pakkuda. Sellisel juhul oleks e-raamatute laenutajad justkui netipiraadid, kes autorile maksmata illegaalset sisu alla laevad.

Tõlkeraamatute puhul võivad sattuda aga väliskirjastused olukorda, kus nad ei pruugi teada, et nende raamatud on Eestis laenutusse antud.

Eesti kirjastustel maailmas ainukordsed lepingud?

Rahva Raamatu andmeil pole harv juhus, kui Eestis on võimalik e-kujul laenutada ülemaailmset hittraamatut, mida ükski maailma e-raamatu laenutuskeskkond – näiteks Amazon Lending Library või Scribd – lugemiseks ei paku.

«Sellisel juhul on kaks võimalust – kas eestlased on suutnud välja küsida tingimused, mida keegi teine maailmas ei saa või väliskirjastus ei ole teadlik, et Eestis seda e-raamatut laenutuseks pakutakse,» hindas olukorda Aasmäe.

Just seetõttu on teada palju juhtumeid, kus väliskirjastused või -agendid lisavad tõlkelepingutesse eraldi punkte rõhutamaks, et selle raamatu digitaalne laenutamine on keelatud. Isegi juhul, kui tõlkelepingutes e-raamatute laenutusest üldse ei räägita, määratakse seal e-raamatute müügi vahendusprotsent ja maksimaalne võimalik allahindlus.

Kirjanike liit: e-raamatu turuosa on marginaalne

Eesti Kirjanike Liidu esimehe Tiit Aleksejev hindas olukorda sõnadega «maailm muutub ja turujõud on liikvel».

Samas ei ole raamatutega tema sõnul nii nagu filmidega, kus inimesed ei soovi enam kahekümneeurost ketast osta ning eelistavad pigem vooglaenutust kasutada.

«Paberraamat on osutunud elujõuliseks ja e-raamatu turuosa Eestis on väga marginaalne, nii müügi kui ka laenutuse osas. Kui nüüd autori seisukohalt vaadata, siis on e-raamatute laenutuse puhul oluline see, et oleks piisav laenutushüvitustasu ja et toimuvat käsitletaks laenutamise ja mitte renditeenusena. Mis tähendab, et tuleb seadused üle vaadata,» ütles Aleksejev.

Ta näeb isegi suuremat probleemi selles, et paberraamatu laenutushüvitisfond on sümboolse suurusega ja et seda pole viimased kümme aastat tõstetud. «Põhjamaades on laenutushüvitis oluline osa autori sissetulekus. Meie keskmine on paarkümmend eurot aastas,» lisas ta.