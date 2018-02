Mobiilimaailma aastanäitus on kohe ukse ees - mida oodata

Kõige enam oodatakse kõige suuremalt. Samsung tuleb just sel messil tavaliselt välja oma aasta tippmudeliga ning teisiti ei lähe ka sel korral. Pühapäeva õhtul Eesti aja järgi kell 19 algaval üritusel (mida nii otsepildis kui blogina vahendab kohapealt ka Postimees) tutvustab Lõuna-Korea tehnohiid vähemalt kahte seadet: mobiili Galaxy S9 ja selle suuremat ning võimsamat versiooni S9+.

Eelinfo põhjal võib arvata, et Samsung keskendub selle seadme puhul enim just kaamera kvaliteedile, räägitakse, et ava suurus on sel seadmel rekordiline f/1.5. Nii ees kui taga saab vähemalt S9+’il olema duubelkaamera, võimalik on teha superaeglustatud videoid, autofookus on neil eriti kiire ning tegemist on Samsungi enda uusima ISOCELL-tehnoloogiaga.

Midagi uut pole selles, et seadmed on veekindlad, juhtmevaba laadimisega, iirisetuvastuse ja uusima Androidi tarkvara ning Snapdragoni protsessoriga. Küll aga vast see, et sõrmejäljelugeja on liigutatud tagaküljel duubelkaamera kõrvalt selle alla ja on seeläbi sõrmega veidi paremini üles leitav. Räägitud on ka sellest, et telefonidel on tagasi stereokõlarid.

LG peaks messil esitlema uuendatud versiooni peaaegu 6-tollise ekraaniga V30-st. Sellel on OLED ekraan, Hi-Fi heli ning eriti laia ulatuse ja tehisintelligentsiga varustatud kaamera. Viimane peaks tähendama seda, et lähtuvalt objektist pakutakse kasutajale sobilikumat režiimi.

Sony hoiab jätkuvalt elus oma Xperia kaubamärgist ning MWC-l tulevad oodatavalt esitlemisele Xperia XZ järeltulijad XZ2, XZ Compact ja XZ Pro. XZ2-l on 5,7 tolline ja 18:8 suhtega ekraan, Compactil näiteks on see vaid 4,6-tolline. Väidetavalt on Sony oma seadmetelt ära kaotanud kõrvaklapipesad, aga eks ole see tootja teinud aja jooksul teisigi fataalseid vigu.

Nokia 7+, with Android One in tow pic.twitter.com/r5sbFUxsyx — Evan Blass (@evleaks) February 15, 2018