Vastuolu: Eesti ei hiilgagi 4G leviku ja kiirusega

OpenSignali uuringust selgub, et vaid viis riiki on maailmas sellised, mille tarbijail on 4G-le ligipääs enam kui 90 protsendil ajast. Need riigid on Lõuna-Korea, Jaapan, Norra, Hongkong ja USA. Eestis on see näitaja 84,21 protsenti, Leedul aga näiteks 88,4 protsenti.