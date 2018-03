Mobiilifirmad tegid iseendale kõva hinnakingituse

Täpsemalt langes valguskaabli kiupaari rendi teenuse hind alates 1. märtsist 0,0075 eurot jooksva meetri kohta hinnale 0,0055 eurot jooksva meetri kohta, mis tähendab hinna langust 26,6 protsendi võrra.

Möödunud aastal langetas riigiga hindade pärast kohtukaigast vedav ELASA samuti kiupuaari rendihinda mitmel korral kümnendiku võrra.

«Arvestades võrgu kogukasutuse kasvu ja meie kasumit mittetaotlevat majandamismudelit on võimalik hinda taaskord langetada. Senine kogemus näitab, et madalam hind ärgitab kliente veelgi rohkem kiupaari rentima, et võrkude kvaliteeti tõsta ja seeläbi pakkuda ka lõppklientidele paremaid internetilahendusi,» selgitas ELASA juht Priit Soom otsuse tagamaid.

ELASA rajatava EstWin põhivõrgu peamisteks klientideks on Elisa, Tele2 ja Telia. Uurisime neilt, kas mobiilse interneti hulgihinna langus vib kaasa tuua ka jaehinna languse, ning ootame vastuseid.

Põhivõrku luuakse valdavalt Euroopa Liidu rahade eest, ülejäänud osa katmiseks on ELASA võtnud laenu.

Riigi esindajaks ELASAs on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM), põhiline häälteõigus on selles aga mobiilioperaatoritel – asutajad on ka Elisa, Telia, Tele2, Levira, Ericsson ja Connecto.

Konkurentsimaet teatas mullu oktoobris, et tegi ELASAle ettekirjutuse, kuna see on kujundanud ligipääsutingimused EstWin baasvõrgule viisil, mis on sobivad eelkõige suurtele mobiilsideettevõtjatele, kellel on palju tarbijaid.

«Maapiirkondades aga asuvad vähesed tarbijad suurte vahemaade taga ning seal teenust osutada soovivatele teistele ettevõtjatele ELA SA hinnakiri ei sobi,» teatas konkurentsiamet 23. oktoobril.