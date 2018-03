Helmi riigiremondi ettepanek kogub mõjukaid toetajaid

Meeldetuletuseks: Marek Helmi hinnangul on Eestit tabanud ühiste suurte eesmärkide puudumine ning seetõttu käib ebaterve konkurents riigieelarve vahenditele, kus kõik ministeeriumid arvavad, et just nemad on kõige olulisemad. Tema seisukohti saab lähemalt lugeda siit, kus avaldasime ka rahandusministeeriumi asekantsleri Dmitri Jegorovi vägagi sarnased mõtted. Selgub, et toetajaid on veelgi.

Jüri Raidla: Eesti vajab peaministri tasandil strateegiakeskust

Advokaadibüroo Ellex Raidla vanempartneri Jüri Raidla hinnangul on näiteks Helmi ja Jegorovi tõstatatud probleemid olulised ning nende aktuaalsus ei ole ajas ja ruumis kuidagi vähenenud, pigem vastupidi. Lahendused seevastu ei ole kahjuks varnast võtta.

«Nimetatud probleemide lahendamisele peab kõigepealt eelnema üks oluline toiming − strateegia määratlemine,» ütles Raidla Postimehele «Olen riigireformi temaatikat käsitledes korduvalt rõhutanud Eesti strateegiakeskuse loomise vajalikkust ning püüdnud tõestada seda, et tegelik ja tegus strateegiakeskus peaks asuma peaministri institutsiooni juures.»

Kuid sellestki on Raidla hinnangul vähe: peaministri enda ametipost tuleks institutsionaliseerida selliselt, et tal tekiks ka iseseisev pädevus, lisaks valitsuse koosolekute juhatamisele. Peaministrist peaks advokaadi sõnul kujunema Eesti Vabariigi peastrateeg.

«Otse loomulikult jääb riiklike strateegiate läbiarutamine ja kinnitamine Riigikogu pärusmaaks, kuid riiklike strateegiate väljatöötamine ning nende ellurakendamise jälgimine ja tagamine peaks olema peaministri pädevuses. Olen veendumusel, et vaid Eesti Vabariigi riikliku strateegia alusel võimalik otsustada, kuhu suunata riigi prioriteedid,» ütles ta.

Raidla jagas Helmi seisukohta, et väike riik ei suuda ega peagi suutma tegelda kõigi valdkondadega võrdselt hästi ja vaja on teha valikuid. Valikute tegemine peab aga olema teadlik ja teadmistepõhine, milleks saab piisava aluse luua vaid kvaliteetne ning seejuures paindlik strateegia.

«Alles seejärel on võimalik otsustada, millised on erinevate ministeeriumite pädevused ja vastutus ning kas on põhjust üht või teist ministeeriumi pidada prioriteetsemaks või mitte,» ütles Raidla.

Arto Aas: valitsus peab suutma eristada olulist

Endise riigihalduse ministri ja praeguse riigikogu liikme Arto Aasa sõnul tuleb samuti Helmi juttu tõsiselt võtta - tema kogemused ja teadmised väärivad seda.

«Iseenesest on täiesti loomulik, et iga valdkonna juht peab just enda tööd kõige olulisemaks ja võitleb ka eelarve nimel. Kui see tähendab ka maksimaalset tööalast pingutust, siis selle tulemus ongi progress ja laiem ühiskondlik areng. Küll aga on õigus selles, et riigijuhid ja valitsusliikmed peavad suutma eristada olulist vähem olulisest,» ütles Arto Aas.

Kui valitsus ei vali ega kommunikeeri selgeid prioriteete, siis käibki Aasa sõnul üsna sihitu rabelemine.