ID-kriisi lahendamise avalikustatud kulud küündivad juba nelja miljonini

Kui Postimees kirjutas märtsi alguses, et RIA räägib ID-kaardi kriisi lahendamisele läinud kulude puhul seitsmekohalisest numbrist ning PPA oma kulusid toona veel avalikustada ei soovinud, siis nüüdseks on selgunud, et kahe ameti peale on kriisi lahendamisele läinud juba julgelt nelja miljoni euroni küündiv summa.

«Ma nüüd peast ütlen, aga otsesed kulud, mida meie oleme läinud valitsusest küsima, on suurusjärgus 1,8 miljonit eurot,» rääkis RIA peadirektor Taimar Peterkop eile uudistesaatele «Aktuaalne kaamera. Nädal,» vahendab ERRi uudisteportaal. Peterkop rõhutas, et kaudseid kulusid on palju rohkem ja paljud ettevõtted pole töö ja aitamise eest raha küsinud.

Veel ettevaatlikum on kulude hindamisel PPA, kes praegu märgib, et nad saavad välja öelda vaid suurusjärku ning see jääb umbes samasse vahemikku, mis on RIA poolt välja öeldud. «Aga see on esialgne hinnang,» sõnas PPA identiteedi ja staatuse büroo nõunik-ekspert Kaija Kirch.