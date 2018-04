Üks küsimus: miks on 80 000 maakodu ilma internetita

Vastab Priit Soom:

«Baasvõrk rajati järgides nii sideettevõtete, riigi kui ka kohalike omavalitsuste marsruudiettepanekuid. Siit edasi võib vaid spekuleerida, miks on lõpptarbijaid püsiühendusega ühendatud just nii, palju kui täna on, kuid määravad on tõenäoliselt nii operaatori kui tarbijate majanduslikud kaalutlused.

Esimene ei ole valmis maksma üle teatud piiri ühenduse loomise eest ja inimesed liitumistasusid või suuremat kuutasu, eriti kui võrdlevad fix lahendust mobiiliga. Aga küllap nõudlus ajas suureneb, kuna tänapäeva tehnoloogia nõuab üha enam stabiilset ülikiiret interneti – me peamegi oma taristu rajamisega veidi ajast ees olema, et olla konkurentsivõimelised.

Täna on aga fakt see, et inimestest, kellel on 100Mbs võimalus, valib selle ligi 20 protsenti. Minu teada oli sarnane huviliste protsent ka maakondlike initsiatiivide puhul.

Siinkohal tasuks veel toonitada, et jätkuvalt ignoreeritakse fakti, et mobiilid on võrgu koheselt kasutusele võtnud ja püsiühendusi on samuti loodud, kuigi tõesti mitte kõikidele soovijatele.

Samas on ühendatud väga palju koole, lasteaedu ja teisi KOV asutusi. Arvatavasti on näiteks Levikom tänaseks paljuski EstWin projekti tõttu tõusnud selliseks operaatoriks, nagu nad täna on – ja konkurents teenuse turul on väga tervitatav. Kiu rent on tänu sellele ligi kaks korda odavam võrreldes esialgsega ja eeldatavalt langeb veelgi elik ELA SA on loonud võimaluse edasi liikuda. Seega, kogu ELA SA projekti ei tasuks ainult lõpptarbija optilise ühenduse vaates hinnata.»