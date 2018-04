Telia: me ei suru välispakette peale – andmeside saab välja lülitada

Avaldame Holger Haljandi kommentaari muutmata kujul ja täismahus:

Postimees avaldas 15.04 artikli, milles käsitleb Telia uute Interneti Päeva- ja Nädalapakettide temaatikat: https://tehnika.postimees.ee/4471267/ettevaatust-telia-surub-valismaal-peale-sundpaketid. Kuna artiklis esitatud info vajab täpsustamist, pean vajalikuks teemat täiendavalt kommenteerida.

Selguse huvides tuleb esmalt öelda, et Telia värskete Nädala- ja Päevapakettide näol pole tegu pealesurutud pakettidega. Kui klient ikkagi ei soovi välismaal viibides mobiilset andmesidet tarbida, saab ta alati selle oma seadmes välja lülitada ja nii võib kindel olla, et andmesidet ei kulu ja päevapaketitasu ei rakendu.

Teine oluline täpsustus uudises puudutab rändlusteenuse sisselülitamist. Reisile minnes pole vaja rändlusteenust «välja lülitada», kuna teenus ei koosne pelgalt mobiilsest andmesidest, vaid sinna alla kuulub ka kõneside ja SMS-ide kasutamine välisriigis viibides. Kõnede tegemise ja SMS-ide saatmise puhul ei ole vaja internetti kasutada ja ka interneti päevapakett ei rakendu.

Valdav enamus reisijaid siiski soovib mobiilset andmesidet kasutada ning olla seejuures kindel, et tema kulud on kontrolli all. Oleme kokku puutunud mitmete juhtumitega, kus inimene on reisil tarbitud mobiilse andmeside eest saanud ebameeldivalt suure arve, mis ulatub kümnete, isegi sadade eurodeni. Meie soov ja eesmärk on selliseid olukordi vältida.

Võtame lihtsa näite. Postimees.ee veebilehe avamine nutiseadmes kulutab üle 3MB andmesidemahtu. Seega kui inimene avanuks väljapool euroliitu reisides Postimees.ee lehekülje, oleks endise hinnastuse järgi see samm talle maksma läinud 7,64 eurot eurot ehk rohkem kui mõni tänane Päevapakett, arvestades, et keskmine megabaidi hind enamus riikides maksis varem 2,55 eurot või rohkem.

Postimehe artikkel viitab, et Päevapaketi maksumus tuleb kliendil tasuda ka siis, kui tema telefon kasutab välismaal näiteks 10 kilobaiti mobiilset internetti. Kui juba ainuüksi ühe veebilehe avaleht (Postimees.ee) võtab 3MB andmemahtu, võib eeldada, et enamus äppe kulutab samuti oluliselt rohkem andmesidet kui 10KB.

Enamik meist ei oska hinnata, kui palju andmesidet meie mobiilseade ja selles töötavad äpid kulutavad. Seega loob Päevapakett kindlustunde, et ühes kalendripäevas ei kulu meie teadmata ei rohkem andmeside mahtu ega raha kui paketis ette nähtud.

Oluline on ka tähele panna, et Päevapaketid on kasutamiseks mõeldud eeskätt lühemate ehk 1-3 päevaste reiside puhul. Pikemate reiside korral on mõttekas juba valida Nädalapakett, mis võimaldab nädala jooksul kasutada ca 30 euro eest 1GB ulatuses andmesidemahtu. Varasemaga võrreldes on see väga hea ja paindlik võimalus mobiilset internetti välisriigis tarbida.