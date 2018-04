Mida võib kujutada endast Jaapani ja USA Lockheedi plaanitav F-22/F-35 ristand?

Jaapan ostis ja ehitas omale üle 200 kuulsa F-15 Eagle hävitaja, mis ehitati jaapanlaste käes ümber Mitsubishi F-15J mudeliks. Peaaegu 40 aastat vana F-15J on ka praegu veel Jaapani õhujõududes kasutusel. USA sõjalennukite ümber ehitamisest on saanud Jaapanis aga omaette lennunduse tööstusharu.

F-15J on suurepärane lennuk, kuid paraku juba nii vana, et jääb väga kiiresti moderniseeruva Hiina uusimatele viienda generatsiooni varghävitajatele ( J-20 ja FC-31 ) alla. Õigupoolest ei olegi Jaapanil hetkel viienda generatsiooni hävituslennukit.

Nimelt avastas Jaapan, et neil ei ole viienda generatsiooni hävitaja loomiseks lihtsalt piisavalt tehnilisi teadmisi ja ekspertiisi. USA lennukite modifitseerimine on üks asi, kuid kogu arendustegevuse ja tootmise ise läbi viimine hoopis midagi muud. Jaapanlased oleks pidanud niivõrd mitmetes tehnoloogiates (eriti just varg-tehnoloogias) peaaegu nullist maailma esirinda tõusma ja see muutis kogu idee lihtsalt liiga kalliks.