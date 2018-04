Peeter Marvet eestlaste andmelekkest: kuritegelikult lohakas tarkvaraarendus!

Paroolide turvalisus on ilmselt läbi aastate kõige enam jutuks olnud küberhügieeni valdkond, paraku on liiga suur osa sellest tegelenud probleemiga valest otsast. «Paroolis peavad sisalduma suur täht, väike täht, number ja erimärk ning seda tuleb iga 3 kuu järel vahetada» sobib inimsusevastaste kuritegude nimekirja, mitte kasutamiseks.

Selle tulemuseks on rakendused, mis on harjutanud kasutajad Parool1! stiilis salasõnadega ja jätnud arendajale või tellijale tunde, et parooli-turvalisusega on tegeletud küll ja veel.