Eesti Vikipeedia pani protesti märgiks oma lehekülje kinni

Eesti vikipedistide kogukonna sõnul on kavandi hukka mõistnud 70 arvutiteadlast, sealhulgas Interneti HTTP-protokolli looja Tim Berners-Lee, 169 teadlast ja akadeemikut, 145 inimõiguste, pressivabaduse, teadusuuringute ja tehnoloogiaettevõtete organisatsiooni ning ka Wikimedia Foundation, vaba entsüklopeediat edendav mittetulundusühing.

Praeguseks on sulgenud oma lehe ka Itaalia Wikipedia, kes protestib samuti autoriõiguste direktiivi vastu. Ka nende lehele on ilmunud sarnane tekst, mida võib näha siit .

Postimees kirjutas juunis, et kavandatav direktiiv võib kriitikute sõnul lämmatada internetis leviva kasutajate poolt genereeritud sisu, mille hulka kuuluvad näiteks remix’id ja meemid. Kavandi artikkel 13 sõnastab, et platvormide pakkujad «peavad võtma kasutusele vastavad meetmed veendumaks, et nende keskkondades peetakse kõigist autoriõiguste lepingutest kinni».