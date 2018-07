Politsei: Eesti-Vene piiril sagenevad kahtlased droonilennud

«PPA on pidanud juba droonide vastumeetmeid kasutama ja on ebaseaduslikult lendavaid droone alla toonud,» ütles Hansalu.

Selleks teeb politsei näiteks koostööd teiste ettevõtte seas ka Eesti ettevõttega Rantelon, mis on loonud süsteemid võõraste droonide kontrolli alla võtmiseks. «Meil on hea meel, et tasemel tegija on Eestis meile lähedal, kellega koostöös arendustööd teha ja erinevaid lahendusi katsetada,» märkis Hansalu.