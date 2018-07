Andrus Kaarelson: e-riigi arendus üksnes erasektori kätte?

Erasektoril on olnud kogu digiriigi ülesehitamisel ja selle arendamisel väga oluline ja suur roll. Täna ei tee riik üksi mitte ühtegi IT-arendust, selleks tehakse väga tihedalt koostööd eraettevõtetega, kes pakuvad teenuseid nii Eestisse kui ka väljapoole.

IT-spetsialistide ja valdkonna asjatundjate ring on väike ning kompetents asub nii riigis mitme asutuse vahel kui ka eraettevõtete juures. Olen nõus sellega, et dubleerimist riigisektoris tuleks võimalikult palju vältida, töötada välja keskseid lahendusi ning vaadata pilti laiemalt kui vaid ühe projektipõhiselt.

Samas ei näe ma võimalikuna seda, et kogu teadmine, vastutus ja riigiteenuste arendus peaks olema üksnes erasektori käes – avaliku sektori targa tellija rolli ja vastutust saab kanda ainult riik ise. Riigil, kes tellib, arendab ja annab välja elektroonilist identiteeti ning tagab selle usaldusväärsuse, peab olema piisavas koguses spetsialiste ehk teadmisi ja oskusi. Seda kinnitab eelmise aasta sügisel ilmsiks tulnud ID-kaardi turvarisk.

Kõige olulisem on järjepidevalt riske maandada ning kriise ennetada. Ent kui riskid siiski realiseeruvad ja mängus on väga paljude inimeste igapäevaelu ja turvalisus, peab riik ohjad enda kätte võtma. Seda vastutuse koormat ei ole mõistlik ega aus anda eraettevõtete kanda.

Samuti räägib riigi IT-spetsialistide kasuks asjaolu, et meie elektroonilise identiteedi ja e-teenuste usaldusväärsuse säilitamiseks on vaja teha tihedat koostööd teise EL-i riikidega, osaleda võrgustike töös, võtta osa riikidevahelistest projektidest jms. Ma ei näe, et erasektoril oleks siin võimalik riiki asendada või riigi rolli hästi täita.