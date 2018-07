Elisa lubab tänasest Paytailori maksed lisada mobiiliarvele

Elisa kliendid saavad lisada ostukorvi oma mobiiliarvele nii, nagu nad on harjunud seni tegema parkimise või kinopiletitega. Teiste mobiilioperaatorite kliendid saavad samuti Paytailori makseäppi kasutada, kuid neil on maksevahendiks võimalik määrata vaid deebet- või krediitkaart.

«Tänasest on uudne see, et lisatud on Elisa makselahendus - seni polnud oste võimalik mobiiliarvele lisada. Samuti on uudne sõrmejäljetuvastuse funktsionaalsus,» selgitas Postimehele Elisa uute teenuste juht Kertu Kriisk.