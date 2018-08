IT-ettevõtteid üllatas siseministeeriumi audit

«Oleme liidus skeptilised ja üllatunud, lugedes väidet, et majasisese meeskonnaga tehtud tulemused on 2,5 korda odavamad kui professionaalselt partnerilt tellitud teenused,» ütles Postimehele ITLi president Ivo Suursoo.

Suursoo sõnul ootab ITL, et avaliku sektori raha kasutamist puudutav analüüs tehakse avalikuks, et hinnata tehtud järeldusi ja tuleviku teemal kaasa mõelda.

Auditi tulemuste kohaselt on siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse SMIT-i jätkusuutlikuks teenuste tagamiseks baasrahastusena juurde vaja vähemalt 104,7 miljonit eurot kümne aasta jooksul. Auditi kokkuvõttest ilmneb, et tänane riigieelarve protsess ei toeta välisvahenditest tehtud investeeringute jätkusuutlikku kasutamist.

Muu hulgas leitakse, et SMIT-il on mõistlik kasutada võimalikult suures osas majasisest tööjõudu ja ainult vajadusel hankida osa tööjõudu sisse väljastpoolt – see oleks 2,5 korda odavam kui sama ressursi väljast hankimine.