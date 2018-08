LG sai ka valmis 8K teleri

LG kasutab kuvaritootmisel OLED-tehnoloogiat, välja tuuakse selle 88-tolline versioon, millel resolutsiooniks 7680x4320 pikslit. Kokku seega üle 33 miljoni isekiirgava piksli. Ükski teleettevõte muidugi 8K-kvaliteedis pilti kasutajateni viima pole võimeline, Eestis on hea kui olemas HD-gi (ehk siis 2K).

LG tunnistab ka ise, et 8K telerite turg on veel lapsekingades, ent loodav siiski 2022. aastaks jõuda enam kui 5 miljoni ühiku tootmiseni.

8K kuvarid pole aga maailmas juba ammu mingi uudis, seda vaatamata asjaolule, et televiisorid on oma võimekuselt valgusaasta võrra ees neis pakutava sisu kvaliteedist.

IFAl tuleb oma 8K kuvariga väljas näiteks ka Sharp , kellel on kaasas 70-tolline ekraan pikslitihedusega on 125 ppi. Inimsilm sellisel ekraanil üksikuid piksleid enam ka üsna lähedalt vaadates näha ei suuda.

Uus standard toob kaasa ka selle, et teleril on koguni kaheksa HDMI-sisendit, neist neli on tavalised 2K ja 4K pordid ülejäänud neli 8K omad. Fotosid saab ekraanile kuvada jätkuvalt ka USB-liidese kaudu.