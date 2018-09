«Politsei- ja piirivalveametil puudub usaldus lepingupartner Gemalto suhtes, kes ei ole näidanud üles koostöötahet ja tegelikku huvi kompromissi sõlmida. Politsei- ja piirivalveamet on kontrollmenetluse käigus kogunud piisavalt infot selle kohta, et 15. juunil infot turvariski kohta riigiasutustel veel ei olnud ning täna Postimehes avaldatud Gemalto versioon turvariskist teavitamise kohta on tõenditega ümber lükatud. Meil ei ole põhjust kohtuvaidlust karta, seega esitame hagiavalduse esimesel võimalusel kohtusse,» sõnas PPA peadirektori asetäitja Krista Aas pressiteates.

Peadirektori asetäitja sõnul oli kompromissi eesmärk PPA jaoks vältida pika kohtuvaidlusega kaasnevat aja- ja rahakulu riigi jaoks. «Meie soov oli, et Gemalto hüvitab riigile kriisi käigus tekkinud kulutused ja meil oleks võimalik keskenduda valdkonna arendamisele ja inimeste teenindamisele. Läbirääkimised ei ole aga paraku enam võimalikud,» lisas Aas.

PPA esitab Gemalto AG vastu hagiavalduse seoses ID-kaardi lepingu rikkumisega seotud kulude väljanõudmisega, millele lisanduvad ka leppetrahvid.

Postimees avaldas neljapäeval artikli, milles märgib, et PPAd informeeriti ID-kaardi turvaaugust juba mullu juunis ehk kaks kuud enne seda, kui PPA avalikkust turvaveast informeeris.

PPA ja Gemalto pidasid seni läbirääkimisi kompromisslepingu sõlmimiseks, mis lõpetaks kolm omavahelist suuremat vaidlust. Postimehe teatel oleks PPA kompromisslepingu kohaselt võtnud ringkonnakohtust tagasi hagi ID-kaardi järgmise tootmisperioodi hanke vastu. Teiseks võtnuks PPA tagasi nõude seoses ühe väiksema ID-kaardi veaga ning samuti nõustuks Gemalto tasuma riigile vaid pool ID-kaardi kriisi lahendamise otsestest kuludest ehk ligi 1,5 miljonit eurot.

Varem on nii riigi infosüsteemi amet (RIA) kui peaminister Jüri Ratas kinnitanud, et Gemalto ei teavitanud möödunud suvel Eestit ID-kaardi võimalikust turvariskist ning Gemalto väide, et PPAd ja RIAt teavitati turvariskist 15. juunil, ei vasta tõele.

Ratas ütles mullu novembris, et Eesti riigi ja Gemalto vahel sõlmitud lepingus on märgitud, et säärased teavitused tuleb teha kirjalikult ja digiallkirjastatud dokumendiga ning sellist teavitust Eesti riigile ei laekunud. Tema sõnul jõudis informatsioon Eestisse septembri esimestel päevadel, millest ka avalikkust informeeriti.