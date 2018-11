Kummaline seis: Eestil on 29 päevaks kaks ID-kaardi tootjat

Politsei- ja piirivalevamet on varem teada andnud, et täiesti uue tehnilise lahenduse ja välimusega ID-kaarte hakatakse välja andma hiljemalt 1. jaanuarist 2019, kuid möödunud nädalal selgus ootamatult, et seda hakatakse tegema juba 3. detsembril 2018. Uusi kaarte toodab hanke võitnud Prantsusmaa ettevõte Idemia.