Täismahus: Simsoni taksosõidu piirhindade muudatus tekitas suure segaduse

Tegemist on ainsa ametliku kirjaga, mille MKM on eelnõude infosüsteemis kajastatud ning selles on selgelt kirjas, et MUPO ei nõustu selle uuendusega ning et see on tekitanud õigussegaduse, kas omavalitsustel ikka on õigus taksosõidu piirhindasid kehtestada või mitte. MKMi väitel on tal olemas ka kuu aega varem saadud MUPO vastupidine seisukoht, mis jäeti aga eelnõude infosüsteemis kajastamata, aga just sellega MKM olevat arvestanud.