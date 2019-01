Postimehe artikkel tõi Tartu ärimehele ja parteijuhile menetluse kraesse

«Anname teada, et Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on alustanud väärteomenetlust ÖÖLoom Produktsioon OÜ suhtes Meediateenuste seaduse paragrahv 57 lg 2 alusel,» andis Postimehele teada TTJA side- ja meediateenuste talituse peaspetsialist Helin Pertelson.

Tema märgitud seadusesäte võimaldab määrata ettevõttele kuni 32 000 euro suuruse trahvi alaealiste kaitse nõuete rikkumise eest.

Postimees kirjutas möödunud nädala esmaspäeval, et suuremate telekomiettevõte pakettides lisatasuta sisalduv Entusiast TV paiskas vähemalt neljal korral eetrisse pornofilme ja lasi saatejuhtidel neid reaalajas kommenteerida. Just selle kanali tegevuse tegevusluba on väljastatud Sütti ettevõttele ÖÖLoom Produktsioon.

Entusiast TV eetris 6. detsembri öösel olnud saade FOTO: Aivar Pau

«Eesmärgiks oli meelelahutus ning saatejuhilt lisatud asjakohased kommentaarid, mis pidid vaatajale selgitama sisu,» rääkis Madis Sütt artikli avaldamise päeval Postimehele.

Ta märkis, et nii ekraanil kui saatekavas oli märge «18+» vanusepiirangu kohta ning saated algasid kell 23 kolmapäeva õhtuti.

«Mul oleks ikka väga hea meel, kui saade aitas kasvõi ühe lapse tegemisele kaasa,» lisas Sütt.

Samas oli ta kuri Eesti Meedia kontserni kuuluvate telekanalite suhtes, mis olevat samuti näidanud filme, mis tema arvates oli porno – näiteks «50 halli varjundit» või ka öised sarjas Kanal 11 eetris.

Sütt viitas Eesti Keele Instituudi määratlusele, mille käsitluse kohaselt on porno seksuaaltoiminguid kajastavad kirjutised, pildid ja filmid, mille eesmärk on pakkuda seksuaalset erutust.

«Kui see film seksuaalset erutust ei pakkunud, siis mida ta tegi? Aga sellest Te ei kirjuta. Järelikult tuleb TTJA silmi pisut avada ja valgustada siis ka teiste kanalite osas, sest suguelundeid näitab ka teie sõsarike Kanal 12 päris uhkelt ja palju. Ka see on porno selles otseses tähenduses,» sõnas Sütt.

Porno levitamine tele-eetris on keelatud

Eesti seadustes on vägagi täpselt kirjeldatud, mis on porno ja millised on piirangud selle levitamisel.

Meil on lausa pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus. Selle kohaselt on pornograafia selline kujutamisviis, mis teisi inimlikke seoseid kõrvale või tagaplaanile jättes seksuaalsed toimingud labaselt ja pealetükkivalt esiplaanile toob.

Selle kõrvale saab panna meediateenuse seaduse, mis ütleb, et televisiooniteenuse osutaja ei tohi edastada alaealiste füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut oluliselt kahjustavaid saateid, eelkõige selliseid, mis sisaldavad pornograafiat.

Kultuuriministeerium on seetõttu oma seisukohas selge ja kindel.

«Pornograafilisi teoseid ei ole üldse lubatud esitada,» ütles Postimehele ministeeriumi pressiesindaja Meelis Kompus.