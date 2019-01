Tehniline rike jättis vastuseta 29 hädaabiliinile tulnud kõnet

Juhtum leidis aset 14. detsembri pärastlõunal, mil Häirekeskuse keskuste töötajad märkasid, et nende kõnejaotusprogrammi Agent töö on häiritud. Rikke korral oleks pidanud kõnejaotussüsteem ise automaatselt kõned avariitelefonidele suunama, mis tagab selle, et kõnedele vastamine ei katke. Ent tänaseks on teada, et ka see automaatika ei toiminud.