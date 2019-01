Ettepanek: raharöövel SKAIS2 vajab sõltumatut auditit

«Kui aprillis 2018 sõlmitakse 10-miljoniline leping ning vähem kui aasta pärast otsitakse partneri veel 8-miljonilise lepingu tarbeks, siis see viitab väga madalale planeerimise suutlikkusele,» ütles Aare Lapõnin Postimehele.

Ta pakkus välja, et teine võimalusena teadsid ametnikud ka aasta tagasi, et ülesanne on keerulisem kui 10 miljonid, kuid ei julgenud lihtsalt suuremat lepingut teha ning ajatasid meelega osa vajadusi - et kui skandaal vaibub, siis rahulikult finantseerida kõik tööd.

«Nii või teisiti ametkonna käitumine kutsub mitmeid küsimusi. Väga palju küsimusi on jäänud õhku ka eelmisest perioodist – aastast 2017, kui projekti esimese katse tunnistati läbikukkunuks - ning tegelikult tahaks kuulata midagi adekvaatsemat kui kantsler Priske väide, et 5 miljoni eest arendati baaskomponente,» rääkis Lapõnin.

«Tahaks, et seal toimuks sõltumatu IT audit, mis toetaks valdkonna arendamist adekvaatse vigade analüüsiga ning soovitustega, kuidas siis ikkagi valdkonna kaasajastamine peaks käima: kas on õige tegu iga aasta teha mitmemiljonilised lepingud, või on paremaid alternatiive,» märkis Lapõnin ja arvas, et uurimise võiks algatada valdkonna eest vastutav minister.

Postimees avastas eile, sotsiaalministeeriumi all tegutsev Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) kuulutas avalikkust teavitamata välja juba 17 miljonit eurot neelanud projekti edasisteks arendusteks välja veel 8-miljonilise maksumusega hanke.

Riigihangete registrist ilmneb, et uus hange on välja kuulutatud 18. jaanuaril ning raamlepinguga otsitakse järgnevaks kolmeks aastaks arendajaid, kes hakkavad SKAIS2 baasil arendama sotsiaalkindlustuse valdkonna avalikke teenuseid ja nendega seotud töid. Pakkumiste esitamise tähtaeg jõuab kätte juba 20. Veebruaril, ehk nende koostamiseks anti aega vaid neli nädalat.

Möödunud aasta 10. aprillil sõlmitud ja senini kehtiva 10-miljonilise lepingu kohaselt loovad, arendavad ja disainivad SKAIS2 platvormi AS Nortal ja Trinidad Wiseman.

«Kuid tagamaks võimaluse paralleelselt arendada eri teenuste funktsionaalsusi, on vajalik leida täiendavaid partnereid. Soov on jõuda teenustega valmis võimalikult kiiresti, et hoida kokku riigi ressursse ja pakkuda kasutajatele paremaid lahendusi,» seisab uue hanke tingimustes.

Nortali arendusüksuse juht Eestis Ats Albre ütles uue hanke kommentaariks eile Postimehele, et Nortali vaatenurgast muudatusi ei ole - projekt käib ning Nortal teostab lepingus sätestatud töid vastavalt kokkulepitud ajagraafikule.