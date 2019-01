Hiiglaslik andmeleke puudutab 460 000 Eesti domeeniga meiliaadressi

Foto on illustratiivne.

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) andmetel on 17. jaanuaril avalikustatud andmelekke kogumis umbes 460 000 Eesti domeeniga (.ee lõpuga) meiliaadressi ning neist umbes 180 000 on levinud juba varasemate lekete kaudu. Uusi meiliaadresse on ligikaudu 280 000, millest enamik lekkis koos parooliga.