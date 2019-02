Reinsalul sai mõõt täis: Eesti hakkab looma pedofiilide registrit

«Arvan, et see olukord ei ole normaalne,» ütles justiitsminister Urmas Reinsalu kommentaariks Postimehes üleeile avaldatud juhtumile, kus Tartus ahistas noort naisklienti pedofiilias ja vägivallas süüdimõistetud Taxify sõidujagaja.

«Inimestel peab olema tagatud ohutus ja selle eest vastutab omavalitsus ja ettevõtja. Pedofiiliakuritegu peaks olema aluseks sõltumata karistuse kehtivusest selleks, et luba oleks võimalik väljastamata jätta. Arvan, et mõistlik oleks Eestis teha pedofiilide register, kust saaks päringut teha. Seda ministeerium on asunud kaaluma,» ütles justiitsminister Postimehele.

Justiitsministeeriumi esialgse nägemuse kohaselt peaksid sinna registrisse ennast kohustuslikult registreerima ka need isikud, kes on sooritanud välisriigis pedofiiliakuriteo ja elavad Eestis. «Praegu sellist ülevaadet meie karistusregister ei võimaldagi saada ja see on probleem,» ütles Reinsalu.

Taksojuhina töötamist ei loe kehtiv lastekaitseseadus üheselt lastega töötamiseks ning seega võivad lapsi sõidutada ka need, kelle karistus pedofiilia eest on kustunud.

Postimees kirjutas esmaspäeval juhtumist, kus 9. veebruaril sõidutas Tartus klienti Taxify sõidujagaja, kes oli äsja süüdi mõistetud kaassõitja jõhkras peksmises, lisaks oli tal kustunud karistus lapsega korduva seksimise ja talle alkoholi sissejootmise eest 2006. aastal.