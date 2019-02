Ridango vastukaja: viipemaksete sulgemine ja ühistransport

Alates 2018.a. sügisest on Tallinna ühissõidukites võimalik maksevahendina kasutada viipemakse funktsiooniga pangakaarte. Erinevalt kohvikutest või kauplustest töötavad ühistranspordi validaatorites viipemaksed aga nn offline-režiimis, mis tähendab, et info edastatakse panka teatud perioodi tagant. Sellega tagatakse kiire valideerimine ühistransporti sisenemisel ning maksevõimekus ka sidekatkestuse olukorras.

Nii ei ole validaatoril esimest korda makset vastu võttes alati infot, kas kaardil on viipemaksed suletud või mitte ning info tehingust saadetakse panka. Kui pank makset menetledes leiab, et näiteks viipemaksete keelu tõttu ei ole antud tehing lubatud, ei lähe makse täitmisele. Selle peale lisatakse kaart keelunimekirja, mis on sõidukites olevatele validaatoritele kättesaadav. Edaspidi enam sama kaardiga viipemakse läbi ei lähe.