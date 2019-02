Õigusteadlane: vihakõne vajab karmimaid karistusi

«Meil on seadustes olemas nüanssides probleemid - ehk siis vihakuritegude puhul võiks olla karistus rangem ja ohi definitsioon leebem. Kui keegi paneb välja üleskutse maksta 1000 eurot selle eest, te te toote mulle laipu, siis see inimene peaks aru saama, et tema tegu ei ole mõistliku ühiskonna raamidesse mahtuv. Sellele peaks ühiskond reageerima,» ütles Carri Kinter ETV saates Terevisioon .

Teadlase hinnangul peaks seadus sekkuma vihakõnesse aga eelkõige olukorras, kus ühiskond ise ei saa enam hakkama. Ta arvas ka, et enamus vihakõne juhtumitest on praeguse seaduse raames lahendatavad.

Politsei saab vaenu õhutamise juhtumeid menetleda praegu vaid sel juhul, kui selle taga on aimatav reaalne oht kellegi tervisele või elule. Politsei hinnangul on see probleem ning ka Euroopa Komisjon ja ÜRO on kutsunud Eestit üles vaenu õhutamise süüteod paremini sõnastama. Justiitsminister Urmas Reinsalu on nende muudatuste väljatöötamise kavatsused tööplaanist maha tõmmanud.