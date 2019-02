Island kinnitas X-tee kasutuselevõttu

Bjarni Benediktsson ütles, et tänu Eesti X-teele saab Island kasutada Eesti aastate pikkuse töö ja kogemuse tulemusi.

«Eestlaste loodud X-tee on paindlik, kõrgturvaline ja kuluefektiivne lahendus andmete vahetamiseks riigiasutuste vahel. Meie jaoks on tegemist ideaalse lahendusega Islandi avalike teenuste ja IT-infrastruktuuri paremaks muutmiseks,» rääkis Eesti ametivenna Rene Tammistiga kohtunud Islandi minister nende huvist eestlastega koostööd teha.

Eesti riik on X-tee arendamiseks ja levitamiseks loonud koos Soomega rahvusvahelise MTÜ Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS).

NIIS teatas mullu 14. septembril, et on Islandiga X-tee teemalise partnerluselpingu sõlminud ning andmevahetuskihi rakendamine on käima lükatud.