Mobiiliarvustus: Samsung Galaxy S10 – selline peakski täna parim mobiil olema

Jätkuvalt tänulik olen Samsungile maailma parimate mobiilikaamerate eest. Ajakirjanikuna tuleb tõdeda, et Samsungi mobiilid teevad jätkuvalt ainsana piisavalt «ausaid» ja seejuures teravaid ja kõrge resolutsiooniga fotosid selleks, et neid kasutada artiklite juures üle poole lehe paberlehes või lihtsalt veebiuudise juures.

Ma ei vaja AI-id (tehisintellekt) ja mis iganes muid programme, kes objekte mingite ilustavate maskidega ja filtritega katavad ja imesätteid paika panevad. Ma vajan selget, teravat, tõetruud fotot ja Samsung suudab seda oma kõigest (!) 12-megapikslise kaameraga tõesti hästi.

S10 tagaküljel on kaameraid kokku kolm: põhikaamera, lainurkkaamera suure vaatevälja haaramiseks ja telefotokaamera eriti kaugete objektide tabamiseks. Lähtuvalt stseenist otsustab siis süsteem ise, millist paarilist ta põhikaamerale vajab. Ka fookuse ja ava suuruse paneb süsteem ise automaatselt paika (f1.5-f.2.4) ning optiline pildistabilisaator (OIS) on tänapäeval juba iga mobiilikaamera põhiosis.

Looduses pildistades soovitan sisse lülitada funktsionaalsuse «Võtte soovitus», mis annab soovitusi selle kohta, mis suunas kaamerat liigutada, et parim pilt saada. Kui kasutada Samsungi abiprogrammi Bixbyt, siis aitab kaamera teksti tõlkida ja fotol asju ning kohti ära tunda. Üks sellise soovitusega tehtud foto näeb välja selline:

Tabasalu laht FOTO: Aivar Pau

Kui telefoni sisemusse suunduda, siis julgeb Samsung (pärast plahvatuste skandaali ühe Note-seeria eelkijaga) taas oma mobiilidesse suurema mahutavusega akusid panna. Kui veel näiteks Galaxy S9+ puhul ei pidanud aku sisuliselt kunagi päeva lõpuni vastu, siis S10 puhul seis enam nii hull pole ning laadijat ei pea igaks juhuks kogu aeg kaasas kandma.

Aku mahutavus numbrites on 3400 mAh, seda saab laadida nii USB-C kaabli abil kui juhtmevabalt. Uudsena on Huaweilt üle võetud lahendus, millega saab juhtmevabalt laadida ka teisi seadmeid. Funktsionaalsuse nimi on Wireless Power Share.

Panime ametvendade nalja pärast kokku juhtmevaba laadimist võimaldavad Samungi ja Huawei mobiilid – et kes keda laadima hakkab – ja selgus tapvalt loogiline tõsisasi: kellel rohkem akut järel, see teist ka laadima hakkas. Mis saab aga siis, kui nende otsa panna veel nutikell, seda ma veel ei tea…

Vare, teada oli juba see, et telefon jälgib reaalajas seadme kasutust ning optimeerib seeläbi aku, protsessori ja muutmälu koormust, mis aitab akut säästa ning mis suunab rohkem võimsust nendele rakendustele, mida inimene tihemini kasutab. Samuti on telefonil intelligentne WiFi funktsioon, mis aitab telefonil kiirelt vahetada wifi ja mobiilse interneti vahel sõltuvalt sellest, mis on saadaval.

Teema kokkuvõttes: akuga on nüüd Samsungil taas päris hästi – see saab ülikiirelt täis ja tühjeneb üsna aeglaselt.

Turvalisuse osas pole sellele seadmel muud uudist, kui et sõrmejäljeluger on embeeditud ekraani alla ning see on nüüd varustatud ultraheli-sagedusel töötava lahendusega. Lahenduse erinevus varem turule tulnud variantidega on see, et lihtsa 2D näpupildi asemel skannitakse kasutaja sõrm kolmemõõtmeliselt, sealhulgas kõik sõrmejäljes peituvad lohud ja sügavikud.

Tarkvaraplatvormiks on seadmetel uusim Android 9.0 Pie. Operatiivmälu on koguni 8 GB, mis teeb sellest kahtlematult maailma kiireima mobiili. Salvestusmälu pole ka ühegi versiooni puhul alla 128 GB, mis on igati korralik näitaja.