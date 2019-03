Asutaja surma tõttu paroolid kaotanud krüptovahetuse kontod osutusid tühjaks

Kuigi Robertson esitas kohtule ka oma abikaasa surmatunnistuse, hakkasid internetis kiiresti levima teooriad, et mehe surm võis tegelikult olla lavastus, et varad omastada.

See teooria võib nüüd tõepoolest paika pidada, sest ettevõtte pankroti haldav Ernst & Young sai arvutisse viimaks sisse ning avastas, et kõik kontod tehti tühjaks juba mitu kuud enne Cotteni väidetavat surma. E&Y raporti järgi oli Cotten loonud 14 salajast kontot, mida ta võis kasutada klientide krüptorahade maha müümiseks. E&Y sõnul näitab juhtum selgelt, et krüptovahetuste vähene reguleeritus on magnetiks pettustele