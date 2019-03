Eesti pääseb! Silmet loobus radioaktiivse saasta Eestisse matmisest

Ettevõte andis äsja Postimehele teada, et sõlmis lepingu USA-s asuva ettevõttega Silmeti kõikide tootmisjäätmete järeltöötlemiseks. Sellega seoses kavatseb Silmet taotleda Keskkonnaameti kiirgusosakonnalt 31. Märtsiks uut tegevusluba.

«Eeldusel, et sealne töötleja saab kõik vajalikud täiendavad kooskõlastused oma tegevusloale, kavatseb Silmet vedada kõik ladustatud tootmisjäägid USA-sse 2020. aasta teises või kolmandas kvartalis. Kõikide tulevikus tekkivate töötlemisjäätmetega toimitakse samamoodi,» teatas Silmet.

Postimees on alates möödunud aasta novembrist avaldanud artiklite seeria, kus avastasime, et Silmeti eksomanikud jätsid täitamata riigi ees võetud kohustuse radioaktiivsed ehk nn NORM-jäätmed Eestist välja toimetada. Selle asemel valmis peagi plaan jättagi need Eestisse.