Riigikogu hakkab tõsimeeli arutama 5G keelustamist Eestis

Arutelu kutsusid kokku riigikogu keskkonnakomisjon ja sotsiaalkomisjon, kelle homsest ühisistungist tuleb lausa otseülekanne. Kohale on kutsutud tehnikaülikooli, terviseameti, telekomiettevõtete, ministeeriumite ning kohalike omavalitsuste esindajad.

Ajendi selliseks ürituseks andis kollektiivne pöördumine «Nõuame 5G tehnoloogia paigaldamise peatamist Eestis», mille algatajaks on portaal Kiirgusinfo – keskkond, mille algatas kaugloetava elektriarvesti tõttu hingerahu kaotanud mees .

Pöördumisele kogunes 1122 allkirja , mis tähendab, et riigikogul on seaduse kohaselt kohustus seda arutada.

«Kui pöördumine on riigikogule üle antud, kontrollime, kas see vastab seaduses ettenähtule ja on nõuetekohaselt vormistatud. Seejärel määrab riigikogu juhatus juhtkomisjoni, kes pöördumist arutama hakkab,» selgitas riigikogu pressiesindaja homse istungi kokkukutsuise vajadust.