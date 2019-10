Ettevaatust: Bolti juht filmib Tallinnas salaja oma kliente

Avalike kaameratega tänavatel, kaubanduskeskustes ja bussides oleme me kõik nähtavasti harjunud. Kuid taksosõidu muudab eriliseks see, et filmijal on teada filmitava isikuandmed, tema sõidu alguse ja lõpu aadress ja kontaktandmed. Seega võib neid andmeid ja ka salvestist mõne öise sõidu, huvitava kaaskonna või inimese konditsiooni kohta soovi korral vägagi kurjasti tema vastu ära kasutada.