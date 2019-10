MKMi vastus ettevõtja kriitikale: miks me korraldame Digiriigi häkatone?

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel ellu kutsutud Digiriigi häkatonide sarja eesmärk on tuua kokku nii era kui avalik sektor, et üheskoos meie e-riiki arendada ja selleks tavapärasest erinevat koostöövormi proovida.

Just nimelt proovida – oleme sellisena ka välja hõiganud. Iga järgneva häkatoniga arendame senise tagasiside ja tulemuste põhjal ürituse formaati edasi, et suurendada heade tulemuste rakendamist. Lisaks olgu kohe öeldud, et häkaton on vaid üks osa suuremast tegevuste liinist, millega avalike teenuste uuendamisele tõuget anname ja seega konkreetse eesmärgiga.

Tänaseks on toimunud juba kaks häkatoni, mille tagasiside on kohapeal osalejate poolt alati väga positiivne olnud. Kuna tegemist on 48 tundi kestva üritusega, siis kindlasti ei tohiks eeldada, et kõik seal loodud lahendused koheselt ja sajaprotsendiliselt kasutusele võetakse – see on häkatonidega ikka nii. Paljud lahendused vajavad pärast üritust edasiarendamist ja mõned lihtsalt ei tule nii välja kui loodetakse.

MKM-i seisukohast on kõige olulisem, et avalik sektor tuleks oma mugavustsoonist välja agiilset lähenemist proovima ja uusi lahendusvõimalusi päriselt järgi proovima ning erasektoril oleks võimalus saada paremini aru riigi probleemidest ja sellest, kuidas ametnikud mõtlevad.

Oleme lootnud saada kasu selleks, et häkatoni tulemusel oleksid riigiasutuste tellitavad lahendused nutikamad, järgiproovitumad, uuenduslikumad – et tellitavatel lahendustel oleks juba eos suurem šanss vastata kasutajate vajadustele ja lahendada aluseks olnud probleemi. Konkreetselt väljendatuna – et häkatoni tulemusel saavad vähemalt edaspidised hanked olema sisus paremad.

Esmapilgul võib tõesti tunduda, et senisest kahest häkatonist on ideed ja loodud lahendused jäänud riiulisse seisma. Hetkeseis näitab siiski muud ja just meie jaoks loodetud suunas. Siinkohal saame heaks näiteks tuua kohtulahendites sisalduvate isikuandmete probleemi, mis esitati esimesele Digiriigi häkatonile.

Tänu tehnoloogiale on tänaseks isikuandmed lahenditest eemaldatud ja lahendid muudetud uuesti kättesaadavaks, säästes sellega paljude riigiametnike töötunde. Lisaks on hulk ideid veel asutustes töös, mille alged on just Digiriigi häkatonilt hoo sisse saanud – kas ootamas hankeid või teel sinna, eesmärgiga jõuda reaalsete lahendusteni häkatonil loodu edasiarendusena.

Hankesse on jõudmas Eesti Kultuurkapitali kultuuri- ja sporditoetuste andmete avalikustamise lahendus, Muinsuskaitseameti muuseumikogude inventuuri lahendus, Maanteeameti liiklusõnnetuste prognoosimise mudel. Ka esimesel häkatonil Flowit’i välja töötatud lahendus, mis kontrollib ettevõtte loomisel soovitud nime saadavust, ei seisa lihtsalt riiulil, vaid ootab RIK’is tööde nimekirjas oma järge. MKM ise leidis Digiriigi häkatonilt lahenduse, mille abil saaks riigi poolt inimestele edastada personaalseid sõnumeid läbi digiTV – selle arendamine on samuti töös.