Kingo töörühm annab aru: kas e-valimised on «Eesti häbiplekk»?

«E-valimised on Eesti täielik häbiplekk! E-valimiste usaldusväärsus on olematu. See on üks valimisüsteem, mida ei ole võimalik jälgida ega kontrollida!» ütles erakonna kaasliider Martin Helme ETV valimiste-eelses saates «Esimene stuudio» rohkelt vastukaja tekitanud laused.

Ühe peamise reaalse probleemina on olnud päevakorral see, et e-hääletamise puhul pole kuidagi tagatud valimiste salajasus – keegi ei saa kontrollida, kes hääletamise ajal on inimene arvuti taga üksi ja oma tahtes vaba, ning ka hiljem on võimalik sellesama e-hääle kontrollimise süsteemi abil tuvastada, kelle poolt ta hääletas. Tehnilise poole pealt see, kas kogu häälte töötlemise protsess on arusaadavalt jälgitav audiitoritele ja vaatlejatele.