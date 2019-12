Üks küsimus, millele digiriigi häkkijad külma kõhuga vastamata jätavad

MKM on Garage48lt digiriigi häkatone tellinud juba kolm aastat ning iga selline üritus on maksa läinud ligi 60 000 eurot. Paaripäevaste kohtumiste raames on riigi- ja tehnologiaettevõtete esindajatest koosnevatele võistkondadele antud ülesanne leida lahendus mõnele reaalsele parandamist vajavale probleemile seoses Eesti e-riigi teenustega.

Ülesanded on olnud vägagi praktilist laadi ja päris kindlasti oleks nii mõni neist e-teenustest rakendumisel inimestele ja ametkondadele vägagi kasulikud.

Esimese digiriigi häkatoni tööde (täisnimekirjad all) seas oli näiteks lahendus, mis pakkus lahendust, kuidas saada sündmuskohalt reaalajas pilte ja videoid. Konkurentsiamet soovis aga vahendit, mis aitaks arvutada teenuse põhjendatud hinna. Teisel häkatonil oli aga töös platvorm, mis pakub perevägivalla ohvrile ühest kohast kiiret juurdepääsu ohvri asukohapõhiselt teenustele ning võimalusel otseühenduse kriisiabi või häirekeskusega.

Ja nii kümneid ja kümneid lahendusi. MKM on küll teatanud, kui olulised on need üritused, et «riigiametnikke ja IT-spetsialiste lähendada», kuid kui jutt viia reaalsete tulemusteni, on tagajärjeks sügav vaikus. Vaikus vastuseks küsimusele, kas 180 000 eurot pisut palju pole lähendamaks ja mugavustsoonist välja toomaks inimesi, kes niikuinii riigi e-teenuste arendamiega igapäevaselt kokku puutuvad.

Teada on, et justiitsministeeriumi haldusalas on tõesti digiteeritud kohtulahenditest isikuandmeid vähemaks jäänud. Paraku on see ka kõik. Olgu märgitud, et Garage48 omanikud on start-up-ettevõtjad Ragnar Sass, Priit Salumaa, Rain Rannu ja Martin Villig.

Osad IT-ettevõtted on juba teatanud, et on kaotanud motivatsiooni üritustel osaleda, kuna riik ei kipu midagi realiseerima.

KAHE ESIMESE DIGIRIIGI HÄKATONI TÖÖD

HÄKATON 1

1. Eesti Linnade ja Valdade Liit - Inimene ei huvita, kas ta saab vajalikku teenust riigi või omavalitsuse kaudu, hetkel peab ta vajalikke e-teenuseid otsima mitmest erinevast kohast, kõigis nendes kohtades on nad erineva loogikaga ja ei ole omavahel sündmusepõhiselt seostatud. Näiteks annab omavahel tegevusi siduda sündmuspõhiselt lapse sünnist kuni kooli minekuni.

2. Eesti Rahvusraamatukogu - Soov muuta digitaalarhiivi materjalides teatavad fraasid täistekstides Google jaoks nähtamatuks.

3. Häirekeskus - Kuidas saada sündmuskohalt reaalajas pilte ja videoid?

4. Häirekeskus - Vajalik luua telefonikõnele vastajale teksti ette lugemise süsteem.

5. Justiitsministeerium - Juturobot õigusabi saamiseks.

6. Justiitsministeerium - Kohtulahendite isikuandmete 100% puhastamine klikiga.

7. Kaitsevägi - Kaitseväe reservüksuste formeerimise protsessi kiirendamiseks on vajalik asendada paberkandjal andmetöötlus.

8. Kultuuriministeerium - Kuidas efektiivselt muuseumikogudest dubleerivaid objekte tuvastada.

9. Kultuuriministeerium - Muuseumikogude inventuuride läbiviimise protseduur on aeganõudev ja kohmakas.

10. Maa-amet - Liitreaalsust kuvava süsteemi puudumine, mille abil saaks riik ruumiinfot kuvada.

11. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium - Inimesed soovivad olla liikuvad, kuid tänane ühistranpordisüsteem on aegunud ja ei vasta maapiirkonnas elavate inimeste liikumisvajadustele. Tehniline lahendus pakuks tänu nõudetranspordile sõltumatust ja vabadust valida aeg ja sõiduviis.

12. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium - Abiellumise puhul nimevahetuse terviklikult ühe suhtluskorraga toimima panek.

13. Rahandusministeerium - Riigivara müügi protsessi võimalik automatiseerimine.