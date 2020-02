Eestisse jõudis müügile esimene volditav telefon – murrame karbi lahti

Alustangi kohe peamisest erinevusest: kui kõik teised volditavad mobiilid on võtnud eesmärgiks saavutada avanemise läbi tavamobiilist kaks korda suurem ekraan, siis Z Flip tahab olla suletud olekus tavamobiilist poole väiksem ja võtta tavamobiili mõõtmeid vaid siis, kui seade avada.

Ehk siis: toode on mõeldud eelkõige neile, kelle jaoks võtab mobiil mitteaktiivses olekus võimalikult vähe ruumi ja mahuks ära näiteks jooksuluusi või rannapükste taskusse. Kaalub ta küll sama palju, kui üks tavaline mobiil ikka – ehk siis umbestäpselt 183 grammi.

Just kompaktsuse eesmärgi täitmise huvides ongi Samsung teinud üsna mitu olulist funktsiooni kasutatavaks ilma, et seadet peaks üldse avama.

Esiteks on seadme välisküljel olemas imepisike (1,1 tollise diagonaaliga) ekraan, mis topeltpuudutuse peale näitab aega ja aku laetuse protsenti ning kui laekunud on kirju, sõnumeid või muid teadaandeid, siis ekraanilt sõrmega üleviibades avaneb ka nende esmane sisu.

FOTO: Aivar Pau

Sellel miniekraanil on teinegi funktsionaalsus. Nimelt saab avamisnupul topeltvajutades käivitada kaamera ka telefoni kokkuvolditud olekus ja selle pilt ilmub just sellele ekraanile – nii saab välkkiirelt teha šelfisid mobiili avamata (pildistamiseks tulev vajutada helitugevuse nupule).

Ka kõnesid saab Z Flipiga vastu võtta ilma, et seadet avama peaks – suletud olekus saab kõne käivitada valjuhääli režiimis.

Kui nüüd seadet hakata lahti tegema, siis torkab esimesena füüsilise poole pealt silma see, et ekraani ääristab kõrgendatud serv – ikka selleks, et kaitsta ekraani kõige eest, mis sulgemise poolte vahele võiks jääda. Aga sellega harjusin vähemalt mina poole päevaga ära. Teiseks on nii silmaga pisut näha, kui sõrmega tunda liidetusse kohta, aga ka see ei tundu suure puudusena (vähemalt selle seadme hinged ei ragise, nagu Huawei äsja esitletud sarnasel tootel).

Mis ulle väga meeldib, on see, et seadet saab avada täpselt nii palju avada, kui soov on. See jätab võimaluse asetada see sobiva kaldenurga all lauale ja näiteks ülemises osas videoid vaadata ja alumises lasta meilidel saabuda. Või siis jagada ekraan pooleks nii, et lugeda üleval meile ja alumises osas Postimeest:

FOTO: Aivar Pau

Kõiges muus osas on see nagu üks Samsungi mobiil ikka. Ainult selles osas on tulnud tavalise tipptelefonidega lõivu maksta, et see seade pole enam veekindel. Ka sterehelist ei saa selle mobiili puhul rääkida.

Kokkuvõttes tundub olevat üks väga praktiline seade ja volditavus on täitnud selle kindlalt saavutamiseks oma eesmärgi. Hind on küll esialgu kallivõitu (1499 eurot ja toonideks must või lilla), aga uute asjade puhul on see reeglina ikka nii.