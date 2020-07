Uber ostab toidukulleri

Postmatesi eest ei pea Uber aga sulas maksma: Bloombergi andmetel tehakse tehing aktsiatega ehk Postmatesi omanikud saavad 2,65 miljardi dollari väärtuses Uberi aktsiaid. Uberi aktsia kaupleb 30 dollari tasemel. Firma tuli alles möödunud aastal börsile ning IPOs osalenud investorid pidid aktsia eest välja käima 45 dollarit - see hind pole tänaseni taastunud. Ettevõte on ka kurikuulus oma kajuminumbri poolest: möödunud aastal teeniti 8,5 miljardi dollari suurune kahjum ning tänavu esimese kvartaliga kaotas Uber 2,9 miljardit dollarit.

Postmates loodi 2011. aastal ning oli omal ajal esimesi kullerfirmasid, kes äpi kasutusele võtsid. Selle taga on Saksamaa ettevõtja Bastian Lehmann, kes varem on Gründerzenele öelnud, et näitas Postmatesi algusest peale USA ettevõttena – muidu poleks olnud võimalustki investoritelt raha saada.