Uus flip-tüüpi kaameraga telefon on tänavu üks põnevamaid

Telefonitootjate pürgimine puhaste, ilma kaameraaukude või -kulmudeta ekraanide poole on toonud meile mitu põnevat lahendust. Kui Hiina firma Xiaomi arendab tehnoloogiat, et peita kaamera ekraani alla, siis näiteks OnePlus ja ASUS on läinud mehaaniliste lahenduste poole. OnePlusi lahendus on kõige otsekohesem, kuid ASUSe Zenfone-seeria seadmed on läinud teist teed pidi, kasutades flip-kaamerat.

ASUS Zenfone 7 Pro on uusim ja võimsaim telefon seerias, mis rakendab flip-kaamera lahendust, kus esi- ja tagakaamera komplekt on üks ja seesama. Seda saavutatakse mehaaniliselt liikuva tehnoloogia abil, mis pöörab kaamerakompleksi tagaküljelt ette. Seda lähenemist kasutas ASUS ka eelmises Zenfone 6 telefonis. Uusimas mudelis on aga tehtud mitu olulist muudatust.

ASUS Zenfone 7 Pro. FOTO: ASUS

Kõige olulisemad uuendused on ekraanis ja kaamerates. Ekraan on nüüd eelmisega võrreldes märkimisväärselt parem – tegu on AMOLED 90 Hz paneeliga, mis on kordades eredam ja värvitäpsem. HDR sisu vaadates läheb eredus vajaliku tuhande niti väärtuseni, mis garanteerib ideaalse vaatamiskogemuse.

Kaamerad said samuti õigustatud täiendust – kahe asemel on nüüd kolm. Kui Zenfone 6-l oli üks 48 MP põhi- ja 13 MP lainurkkaamera, siis Zenfone 7-l on suurem 64 MP põhi-, 12 MP lainurk- ja 8 MP kolmekordse optilise suumiga kaamera. Flip-tehnoloogia oli samuti paremaks tehtud – mehhanism on nüüd tugevam, kiirem ja vaiksem, mistõttu peaks kestma ka kauem – kuni 200 000 üles-alla liigutust. Selle jaoks peaks kaamerat aktiveerima 183 korda iga päev kolme aasta jooksul, seega võib kindel olla, et tegu on töökindla kaameraga.

Telefonide kaamerad on aastatega muutunud aina keerulisemaks, mistõttu iga lisakaamera telefonis on suur kulu. FOTO: Shutterstock

Kõik aga ei ole uue ASUSe telefoni puhul ideaalne – kadunud on kõrvaklapiauk ning seadme hind läks 200 euro võrra üles. Samuti flip-mehhanismi eripärasuste tõttu oli seadet raske toota, mis oli ASUS Zenfone 6 vähendatud saadavuse suurimaks põhjuseks. Kas Zenfone 7 Pro saadavus on parem, ei ole teada.