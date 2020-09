Microsoft avalikustas kõige olulisema info uute mängukonsoolide kohta

Mõlemad Microsofti konsoolid ilmuvad tänavu 10. novembril. Võimsama Xbox Series X-i hinnaks tuleb 499 ning nõrgema Xbox Series S-i 299 dollarit.

Ametlik avalikustamine toimus Xboxi Twitteris. FOTO: Microsoft

Xbox Series X on tuleva põlvkonna võimsaim mängukonsool – arvutimaailmas on selle jõudlus võrreldav NVIDIA GeForce RTX 2080 Super videokaardiga ning protsessoriks on kaheksa tuuma ja 16 lõimega AMD Ryzen. Series X saab suure tõenäosusega ilma probleemideta jooksutada mänge 4K resolutsioonil sujuval 60 k/s kaadrisagedusel.

Xbox Series S on see-eest nõrgema graafilise kiibiga, mis on võrreldav näiteks NVIDIA GeForce GTX 1060 videokaardiga – ideaalne kaaslane täislahutuses mängimiseks. Kaadrisagedus jääks suure tõenäosusega 30 ja 60 vahele, sõltuvalt mänguarendajate soovidest. Protsessor on odavamas konsoolis sama, mis ka Xbox Series X-is.

Xbox Series X-i emaplaat. FOTO: Microsoft