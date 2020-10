Apple iPhone 12 aku on varasemast väiksem, kuid see ei ole halb

Hiljuti avalikustatud iPhone 12 seeria on üks oodatumaid eales oma uue disaini ja omadustega. Nüüd aga avastati, et kuigi 12. seeria seadmetes peaks kõik olema parem, on iPhone 12 baastelefoni akumaht iPhone’i 11 omast kümme protsenti väiksem.