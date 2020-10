Graafikakaartide turul on taas tugev konkurents

Tehnoloogiagigant näitas kolme graafikakaarti – RX 6800, RX 6800 XT ja RX 6900 XT, mis hakkavad konkureerima vastavalt NVIDIA GeForce RTX 3070, RTX 3080 ja RTX 3090 videokaartidega. NVIDIA GeForce on aastakümneid olnud tugevam bränd kui vana ATi ja nüüd Radeon, kuid viimastel aastatel pidevalt tõusvate hindade ja niru kaartide saadavusega hakkab see maine vaikselt hääbuma. Nüüd on AMD Radeonil õige hetk näidata ennast kui tugevat alternatiivi NVIDIA GeForce'ile.

Kui eelmise põlvkonna RX 5000 seeria hõivas keskklassi tootekihti, siis RX 6000 seeriaga tahab AMD pakkuda kõiki kategooriaid läbivat portfooliot. Kasutades väga edukat TSMC 7 nm tootmisprotsessi saab AMD pakkuda nende kaartidega mitte ainult võrdväärset jõudlust ja energiatõhusust, vaid ka kaartide saadavust, mis on NVIDIA toodete puhul üks suurimaid miinuseid.

Kõik kolm uut kaarti on üles ehitatud RDNA 2 mikroarhitektuuri peal, mis on aluseks ka Xbox Series X/S ja PlayStation 5 konsoolides olevale graafilisele kiibile. See tähendab, et arvutile ilmuvad konsoolimängud peaksid automaatselt optimeeritud olema AMD Radeoni kaartidele. Lisaks sellele on neil kaartidel «DirectX XII Ultimate» raames natiivne DXR ehk DirectX RayTracing, DirectStorage API, denoising ehk kiirtejälitusejärgse visuaalse müra eemaldamise ja paljude muude tehnoloogiate tugi – täpselt sama komplekt, nagu ka uutes mängukonsoolides.

AMD integreerib oma FidelityFX avatud lähtekoodiga tehnoloogiaid paljudesse mängudesse tänu Microsofti DirectX XII Ultimate tarkvarapaketile. FOTO: AMD

Lisaks aga tarkvaralistele uuendustele on AMD lisanud niinimetatud Infinity Cache tehnoloogiat kiibi sisse, mis võimaldab vähendada aeglasest videomälust tekkivat pudelikaela. Seeläbi vähendab AMD sõltuvust laiadest mälusiinidest, näiteks 384 bitise asemel saab palju efektiivsemalt kasutada odavamat, väiksemat ja energiatõhusamat 256 bitist mälusiini, kombineerides seda Infinity Cache’iga. Kuigi see suurendab üldist kiibi pindalat, mis vähendab saadavust, arvestades TSMC 7 nm tootlikkust ei peaks see probleemiks olema.

RX 6000 on samuti kõrgemate taktsagedustega videokaardid eales – keskmine mängu jooksul saavutatav «boost clock» ulatub kuni 2,25 GHz, mis ei ole tavatarbija kaartidel vaikimisi sättena varem nähtud. Kõikides kaartides on samuti 16 GB GDDR6 videomälu 256 bitisel mälusiinil.

AMD Radeoni RDNA 2 kiip. Pikad rohelised joonid kiibi ülemises ja alumises otsas on Infinity Cache, mis ühendab kõiki kiibi osi kokku. See põhineb AMD Ryzen protsessorites kasutataval Game Cache ja Infinity Fabric tehnoloogiatel. FOTO: AMD

Üks tehnoloogilises mõttes põnevamaid uuendusi on kaartide sünergilisus AMD Ryzen 5000 seeria protsessoritega. AMD sõnul kasutades Radeoni ja Ryzeni tooteid ühes 500-seeria kiibistikul põhinevas süsteemis saab protsessor ligi Radeoni kaartide videomälule, mis võimaldaks kiiremat otsest kontakti CPU ja GPU vahel võrreldes PCIe standardiga. Tundub, et AMD, olles ainus CPU ja GPU litsentse omav firma, hakkab lõppude lõpuks kasutama seda eelist oma kasuks.

AMD võrdles oma tooteid NVIDIA kaartidega paljudes mängudes: