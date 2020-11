Google on läbi aastate olnud tarkvarafirma, kuid tehnoloogiagigant on proovinud ennast ka riistvaras. Telefonimaailmas on Google Pixlid tuntud kui ühed parima kaameraga telefonid, kuid aastatega on see kvaliteedi erinevus läinud aina väiksemaks. Kas Google’i uus keskklassi Pixel 4a suudab seista omaette võrreldes teiste telefonidega?