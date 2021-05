Tehnika lühiuudised

Looduskatastroofide mõju on võimalik ennustada

Berkeley ülikooli insenerid on välja töötanud digitaalse tööriistakomplekti nimega BRAILS, mis võimaldab automaatselt kindlaks teha linna hoonete omadused ning tuvastada riske, mis võivad neid tabada maavärinate, orkaanide või tsunamide korral. BRAILS kasutab tehiskeskkonna kohta andmete hankimiseks masinõpet, süvaõpet kui arvutinägemist. Tarkvarasüsteem saab hoonete kohta teavet Google Mapsist pärinevatelt satelliidi- ja maapealsetest piltidest ning liidab need andmetega näiteks OpenStreetMapist ja Microsoft Footprintist. Raamistik annab võimaluse liita need andmed ka maksudokumentide, linnauuringute ja muu teabega. New Atlas/PM