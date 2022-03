Elon Musk hoiatab: Starlinki kosmoseinterneti jaamadest Ukrainas võivad saada raketisihtmärgid

Kuna vaenlase raadioluure kuulab pealt kõiki saatjaid, siis Starlinki jaamade asukohad on samuti lihtsalt välja peilitavad. Venemaa sõjaväele on antud ülesandeks hävitada sideseadmed ja nende asukohad tehakse raadioluurega kindlaks üsna täpselt.

Elon Musk kirjutab Twitteris, et Stalinki kasutamine võib olla eriti ohtlik siis, kui see on ainuke sidevõimalus Ukraina nendes piirkondades, kus muud ühendust enam pole.