Ukraina vabatahtlike üksus poetab pomme tavalisest poest saadavatelt droonidelt

Samasugust lahendust on kasutatud ka varem mitmetes sissisõdades näiteks Iraagis ja Süürias. See on suhteliselt odav võrreldes militaardroonidega, samas lihtne ja droonijuhtimisega saavad hakkama kõik ilma erilise väljaõppeta.

Küll aga tuleb droone mõnikord pisut ümber ehitada, et need saaksid lõhkeainet pardale võtta ja et oleks võimalik see sobival hetkel vabastada. Seegi pole eriti keeruline ja on tehtav keskmise garaažis nokitseja poolt.