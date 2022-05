Nagu Harry Potteri ajaleht: e-paber sai veel värvilisemaks ja selle võib kokku voltida

Mustvalget e-paberit teavad kõik e-lugeritest ning isegi mõned mobiilid ja sülearvutid on selle paberisarnase muutuva pildiga ekraaniga varustatud. Tehnoloogia eeliseks on selge, kontrastne pilt justnagu päris paberil ja see vajab energiat ainult siis, kui pilti muuta. Muul ajal püsib kujutis toitevabalt nagu tavaliselt paberil. Värviline e-paber on samuti juba mõnda aega väljas olnud, kuid uus, kolmanda põlvkonna materjal on kiire, kokku volditav nagu paber ning neljavärvitrükis.

Uus toode E Ink Gallery 3 Color ePaper on tootja sõnul taaskasutatav paber, millele võib praktiliselt lõpmatu arv kordi kuvada erinevat värvilist sisu. Nii nagu trükitehnikas kasutatakse neljavärvitrükki CMYK ehk C - cyan (tsüaan ehk rohekassinine), M - magenta (ehk fuksiinpunane), Y - yellow (ehk kollane) ja K - key (ehk sügavmust), nii on ka E Inki uues e-paberis senise kolme asemel need neli värvi, millest pannakse pikslitena kokku kõik muud värvid. E-paberi tööpõhimõtteks on kahevärvilised kuulikesed ehk pikslid, mida pöörates on pinnal näha kas kuulikese värviline või valge külg.

Värvilist paberit saab kasutada ka uutes e-lugerites. Foto: E Ink

Kokku suudab uus materjal esitada kuni 50 tuhat värvi. Gallery 3 sai ka parema pildimuutmiskiiruse. Mustvalge kujutise värskendusaeg on nüüd vähenenud 350 millisekundini, kiires värvirežiimis 500 ms, standardvärvirežiimis aga 750-1000 ms ja parim värviesitus saavutatakse 1500 ms ehk ligi pooleteise sekundiga. Päris videot seega värviliselt paberilt vaadata ei saa, aga animatsioone küll.

Võrreldes E Ink Gallery esimese põlvkonnaga, mille mustvalge värskendusaeg oli kaks sekundit ja värvivärskendused ligi kümme sekundit, on edasiminek väga suur. Lisaks on Gallery 3 nüüd parema eraldusvõimega (300 pikslit tolli kohta ehk keskmise trükikvaliteediga võrreldav) ja see on poole parem, kui eelmisel põlvkonnal (150 ppi). Töötemperatuur on 0–50 kraadi, mis on sama, nagu tuntud mustvalgetel e-lugeritel.

Gallery 3 toetab veel mustvalget puutepliiatsiga kirjutamist reageerimiskiirusega 30 millisekundit ja vähendatud sinisega lugemisvalgust.