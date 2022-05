TikTok laiendab haaret, uueks tõmbenumbriks saavad mängud

Uusimaks üritajaks saab üks maailma populaarsemaid rakendusi TikTok. Enam ei saa me rääkida pelgalt selle peale mõtlemisest, sest Vietnamis on alanud esimene testimine, vahendab Reuters .

Põhjuseid, miks esimeseks nn mänguväljakuks just Vietnam valiti, on mitmeid. TikTok kuulub Hiina firmale ByteDance ning Aasia turu sondeerimine tundub kõige mõistlikum. Kui kõik läheb plaanipäraselt, laienevad testid üle terve Lõuna-Aasia piirkonna.

Lisaks on Vietnam äärmiselt atraktiivne ka seetõttu, et riigi elanikkond on üpriski noor. Tervelt 70% rahvast on noorem kui 35 aastat.