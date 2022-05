PILDID JA VIDEO ⟩ Tolmuimejate tootja Dyson tahab robotid panna tegema kõiki majapidamistöid

The Guardiani andmetel peaksid kõiki koduseid töid tegevad robotid meie kodudesse jõudma 2030. aastal. Olgu see siis tolmu pühkimine, nõude pesemine või toidu tegemine - inimesel endal ei tule siis enam lillegi liigutada.

See viimane tegevus on Dysoni toodete portfellis olnud muidugi juba 20 aastat, aga uued masinad on just nüüd arendamisel. Ettevõte on paar aastat tagasi kätt proovinud isegi elektriautoga, kuid otsustas oma liistude juurde edasi jääda.