Hiina teadlased otsivad võimalust Starlinki kosmoseinternet hävitada, sest see võib olla julgeolekurisk

Praeguseks on SpaceX-i satelliidivõrgu Starlink vastuvõtujaamu saadetud Ukrainasse juba 12 tuhat, mis aitab nii valitsusasutustel sidet pidada kui ka rindel tulejuhtimist teha.

Seega on kosmoseinternet lahinguväljal igati mängumuutev relv, mille vastu Hiina teadlased igaks juhuks vasturelva otsivad.

Lahendusteks on lisaks satelliitide hävitamisele ka nende ühenduse ja elektroonika rikkumine, kirjutatakse väljaandes Modern Defence Technology.

Starlinki praegu orbiidil tiirlevad 2300 satelliiti on aga selle vastu hästi kaitstud, kuna tegemist on hajutatud ja tuumikvõrguta süsteemiga. Satelliidid jagavad ise omavahel ühendusi ja on baasjaamadega ühenduses erinevaid teid pidi. Venemaa katsed ühendust häirida tõrjuti tarkvarauuendusega, mis muutis süsteemi veel kindlamaks.

Praeguseks on Hiina leidnud kolm meetodit satelliitside häirimiseks: mikrolainesegajad, mis segavad signaali või rikuvad peenema raadioelektroonika, täpsed laserrelvad, mis kahjustavad tehiskaaslase andureid ja pardaseadmeid ning kolmandaks juba katsetatud ballistilised raketid, mis lihtsalt tulistavad seadme füüsiliselt puruks, tekitades hulgaliselt kosmoseprügi.

Hiinal on aga Starlinki tuhandete satelliitidega nende kolme meetodiga üsna keeruline toime tulla, kirjutab South China Morning Post. Satelliite on selleks liiga palju, need liiguvad ja neil pole keskset sideühendust Maaga.

Sellepärast soovitavadki Hiina teadlased luua vastukaaluks oma side- ja luuresüsteemi, mis pidevalt jälgiks kõiki Starlinki satelliite ja vajadusel leiaks kiirelt need, mis vaja «välja lülitada».