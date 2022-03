Starlinki kosmoseinternet puutus Ukrainas kokku segajatega, Elon Musk lubab turvalisust suurendada

Samuti on Elon Musk hoiatanud, et vaenlase kontrolli all olevates või sõjategevusele lähedastes piirkondades võib Starlinki terminali kasutamine olla ohtlik, kuna raadioluurega saab selle asukoha välja peilida. Musk soovitas seadmeid sellistes kohtades, kus ainukesed töötavad ühendused on vaenlase omad, kasutada vaid äärmisel vajadusel.